Seguro operário ontem. Inclusão hoje. Uma luta histórica. Das caixas que acolhessem... ...aos desafios de hoje.

INÍCIO DO SÉCULO XX

Em 25 de julho de 1904, o jornal “O Estado de S. Paulo”, em sua capa, publicava o artigo “Seguro operário”, de Henrique Coelho, em que destacava as profissões cujos trabalhadores mais sofriam no exercício do seu trabalho: pedreiros, aprendizes na fábrica, foguistas, os trabalhadores em eletricidade e jornaleiros.

Há 110 anos, França e Alemanha mantinham asilos para os inválidos do exército. Inglaterra custeava hospitais para os inválidos da Marinha. E o articulista do “Estadão” defendia a instituição, no Brasil, de caixas de seguro que atendessem de fato o trabalhador.

NOVO MILÊNIO

Em 20 de julho de 2024 foi lançado o livro “Os desafios da inclusão, informações e depoimentos de PcDs químicos”, de Douglas M. Ferreira e Remigio Todeschini (Fetquim).

(PcDs é a abreviação de “pessoa com deficiência”, termo utilizado para se referir às pessoas com deficiência mental, física, sensorial ou intelectual, seja ela de nascença ou adquirida após uma doença ou acidente).

Explica Todeschini:

O livro é o resultado de uma pesquisa feita entre 2021 e 2022, concluída em 2023. Foi dada voz a 20 trabalhadores com deficiência: dez que trabalham na área química no Estado de São Paulo e dez desempregados de Mauá e Santo André.

Se buscou saber a percepção dos problemas físicos e psíquicos que os deficientes enfrentam, dificuldades e oportunidades e sugestões para políticas públicas de apoio aos deficientes.

HÁ 110 ANOS...

Havia caixas de seguro operário em três tipos: contra a moléstia, contra os acidentes e contra a velhice ou a invalidez.

Escrevia Henrique Coelho:

As caixas industriais são fundadas pelo próprio patrão, desde que ocupem mais de 50 pessoas.

Ocorrido o falecimento, há o desembolso da soma para o enterro e uma quota igual a 20% do que ganhava o defunto. Teria direito a viúva ou o filho de até 15 anos.

A caridade pode muito, mas não basta para resolver a magna questão.

HOJE

Escreve Remigio Todeschini:

Os que trabalham se sentem incluídos e valorizados; úteis e satisfeitos em estarem participando como pessoas construtoras dentro da sociedade.

Os desempregados encontram uma série de obstáculos que dificultam a sua inclusão social quer seja na educação, nos órgãos públicos como o INSS, na falta de reabilitação, falta de mobilidade urbana e acessibilidade entre outros sérios problemas.

EM 1904

Cobrava Henrique Coelho:

Não aumentemos as humilhações que já suportam os proletários, com o vexame da esmola, apelando para a clemência o poder público ou para a misericórdia dos particulares.

HOJE

Explica Remigio Todeschini:

Os próprios deficientes apontam a necessidade de uma gama de políticas públicas e privadas: mais acesso à educação, mais oportunidades dentro das empresas em qualificação e novas carreiras.

EM 1904

Receitava Henrique Coelho:

Pelo pagamento da dívida de honra contraída para os grandes obreiros do progresso material, os humildes proletários.

HOJE

Remigio Todeschini sinteriza as necessidades demonstradas pelos pesquisados:

Ampliar a cota de pessoas com deficiências nos locais de trabalho.

Promover acessibilidade plena no transporte público.

Acesso ao esporte, cultura e lazer condizente com sua deficiência.

Campanha de conscientização geral na sociedade da importância da inclusão.

Que os sindicatos tenham a inclusão das pessoas com deficiência como política permanente e oportunidades também do empreendedorismo com qualificação e estímulo ao crédito.

