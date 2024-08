Pensando em comida, cantando... Saiba as melhores entrevistas de Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris

Orgulho para os brasileiros, Rebeca Andrade não encanta os fãs apenas nas apresentações. Durante as entrevistas, seu carisma sempre gera momentos icônicos que viralizam na web.

Começando com uma das respostas que mais pegou os telespectadores de surpresa, Rebeca contou que nos momentos antes de se apresentar nos aparelhos, ela fica pensando em comida para se acalmar.

Já outra situação que arrancou boas risadas dos internautas, foi quando a equipe brasileira estava sendo entrevistada após ganharem uma medalha inédita para a ginástica do país. Enquanto a imprensa internacional tentava se comunicar com as atletas, Andrade contou que não fala inglês.

Ao ganhar a medalha de prata na prova de individual geral, a atleta de Guarulhos, em São Paulo, contou que não vai deixar os doguinhos chegarem perto das conquistas. Isso porque antes de viajar para as Olimpíadas ela queria ganhar uma para cada um dos dois cachorrinhos.

O momento em que Rebeca cantou uma das músicas que mais a inspirava fez com que os internautas se derretessem e pedissem para que ela invista na nova carreira depois de aposentar.