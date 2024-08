Tom Brady aparece com filha na final da Ginástica Artística nas Olimpíadas de Paris

Tom Brady levou a filha, Vivian, para assistir à final da Ginástica Artística nesta segunda-feira, dia 5. Os dois foram fotografados em um momento pai e filha na Olimpíada de Paris.

Fruto do antigo casamento de Gisele Bündchen e o ex-jogador de futebol americano, Vivian viu a brasileira Rebeca Andrade fazer história e receber o ouro após a final do solo, superando a norte-americana Simone Biles e tornando-se a maior medalhista da história do Brasil.

Brady e a modelo foram casados durante 12 anos, porém a relação acabou em outubro de 2022. Desde então, os dois não foram vistos mais juntos, sendo vistos apenas com os filhos em momentos separados.

Mas a influência brasileira de Gisele nos filhos deve estar dando certo! Até porque a Vivian deu mais sorte para o Brasil do que para os Estados Unidos, não é mesmo?