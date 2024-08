Brasileiros entram no Top 10 da Nacra 17 em dia sem vento e com regatas canceladas na olimpíada

As condições climáticas continuam atrapalhando o bom desempenho da vela nos Jogos Olímpicas de Paris. E muitas regatas agendadas para o dia na Marina de Marselha acabaram canceladas pela falta de vento. Não foi o caso da Nacra 17 (multicasco misto), que conseguiu realizar mais três regatas e os brasileiros João Siemsen e Marina Arndt conseguiram entrar no Top 10, entre os velejadores que disputam a medal race (regata das medalhas).

Depois de fecharem em 12º no primeiro dia e subirem para 11º no domingo, os brasileiros continuam em evolução e agora ocupam o 10º lugar após nove regatas disputadas. Nesta segunda-feira, abriram as regatas com uma quinta colocação. Não repetiram o bom resultado com 14º na regata seguinte, mas fecharam com excelente sétima colocação, subindo na classificação.

As últimas três regatas antes da medal race estão agendadas para esta terça-feira. E João Siemsen e Marina Arndt defendem, ao menos, a 10ª posição, com 88 pontos perdidos. A Itália lidera com 20 pontos, seguida da Argentina e da Austrália.

Depois de grande largada no kitesurfe, com a quarta colocação no geral, Bruno Lobo fez uma regata ruim nesta segunda, terminando somente na 15ª colocação e caiu para uma sétimo no geral, com 39 pontos perdidos. Seriam quatro regatas no dia, mas três acabaram adiadas.

Por causa do mau tempo, algumas regatas da categoria dinghy (bote) também foram adiadas e os brasileiros acabaram fora da medal race agendada para esta terça-feira. No feminino, ocorreu somente uma das duas regatas agendadas, e o brasileira Gabriella Kidd foi muito ruim, apenas na 41ª posição, fechando sua participação no 33º lugar, com 242 pontos.

No masculino, Bruno Fontes sequer competição, com as duas regatas suspensas. Fecha sua campanha olímpica no 28º lugar, com 195 pontos e bem distante da prova das medalhas. Por fim, na mista, Henrique Haddad e Isabel Swan também não competiram no dia, mas quatro regatas estão agendadas para esta terça, com a medal race somente na quarta.