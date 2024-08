Reforma tributária vai impulsionar indústria e trazer mais investimentos ao Brasil, diz Alckmin

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, reforçou nesta segunda-feira, 5, que a reforma tributária aprovada pelo governo federal deverá impulsionar o setor industrial do País e garantir mais investimentos no Brasil. Durante participação na conferência anual do Conselho Empresarial Brasil e China (CEBC) que, neste ano, celebrou os 50 anos das relações comerciais entre os dois países, Alckmin citou que alguns estudos indicam que as mudanças na legislação tributária brasileira podem elevar o Produto Interno Bruto (PIB) em 12%, os investimentos em 14% e as exportações em 17% pelos próximos anos.

"Porque ela a reforma tira a cumulatividade da cadeia de impostos, desonera investimento e desonera exportação", relembrou Alckmin.

O presidente em exercício destacou ainda o compromisso do atual governo com a chamada neo-industrialização. "Não há desenvolvimento econômico sem a indústria, Queremos uma neo-industrialização e o adensamento das cadeias produtivas", frisou Alckmin.

Ele saudou ainda a longa parceria comercial entre Brasil e China e classificou a relação bilateral como "muito amiga e fraterna" e que tem compromissos "com a paz e o desenvolvimento inclusivo".