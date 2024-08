Chance de Fed cortar juros em 50 pontos-base em setembro cai, mas segue majoritária

A chance de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortar juros em 50 pontos-base (pb) em setembro caiu na última hora, em meio a questionamentos sobre o risco de recessão nos Estados Unidos, conforme sugere a movimentação da plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura.

Pouco antes do fechamento deste texto, havia 83,5% de probabilidade de a taxa básica cair do intervalo atual (entre 5,25% e 5,50%) para a faixa de 4,75% a 5,00% no próximo encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). Mais cedo, essa hipótese chegou a superar a casa dos 90%. Na contramão, o risco de um corte menor, de 25 pontos-base, agora subiu para 16,5%.

As reavaliações seguem dados do Instituto para Gestão da Oferta (ISM) que indicaram força no setor de serviço dos EUA.

A Capital Economics considera que o avanço do desemprego, no payroll da sexta-feira, pode ter refletido questões temporárias, como o furacão Beryl. "Continuamos a considerar que um pouso suave é o resultado mais provável, de 38%, com o crescimento do PIB desacelerando abaixo do seu potencial ainda este ano", avalia.