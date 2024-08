Simone Biles e Suni Lee se incomodam com plateia das Olimpíadas de Paris

Atmosfera tensa demais? Simone Biles e Suni Lee, que fazem parte do time de ginástica dos Estados Unidos, ficaram incomodadas com o comportamento da plateia enquanto competiam na trave de equilíbrio. Ambas as atletas se desequilibraram, sofreram quedas no aparelho e não conseguiram subir ao pódio.

Segundo informações do Daily Mail, a atmosfera tenda na Arena Bercy teria causado um estranhamento nelas. Suni diz que, enquanto aplaudiam suas companheiras de equipe, ouviram a multidão pedindo silêncio. A atitude a incomodou, pois ela explica que gosta de ouvir a torcida dos colegas.

- Você podia sentir a tensão na sala. Quer dizer, a multidão nos fazendo calar por estarmos torcendo. Nós não gostamos disso, só porque é muito silencioso lá dentro. Eu adoro ouvir meus companheiros de equipe torcendo por mim.

A ginasta revela que Simone ficou furiosa após sair de sua apresentação:

- Eu e Simone ficamos: Por que eles estão fazendo silêncio? Tipo, estamos apenas tentando torcer. Mas sim, [Biles] saiu e ela estava: Eu não sei por que eles estavam fazendo silêncio no meio da minha rotina.

Suni finalizou dizendo que o silêncio pode ter contribuído para que cometesse erros em sua performance:

- Eu sinto que foi a pressão, a atmosfera. Estava realmente silencioso quando você chega lá em cima. Eu podia literalmente ouvir minha respiração.