RAÍZES 68 112 páginas + capa e contracapa. São Vicente aponta para nós. Toda uma vestimenta de época. Nosso primeiro relações públicas...

Professor Virgílio lembra: faz quase 100 anos que Vicente Rodrigues Vieira faleceu, fato ocorrido em 9 de março de 1925.

“Raízes” 68 tá linda. Na capa, a foto de Vicente Rodrigues Vieira, o São Vicente curandeiro, protetor espiritual desta página de todos os dias. E um levantamento histórico maravilhoso do professor Virgílio Antiqueira, que estreia em alto estilo em “Raízes”.

Escreve Charly Farid Cury, presidente da Fundação Pró-Memória de São Caetano: “Acreditamos que a produção do conhecimento histórico é o caminho para o fornecimento do senso crítico e dos laços identitários dos moradores locais (nosso público-alvo)”.

Completa Paula Fiorotti, editora: “Os artigos de capa nos levam a memórias que estão caminhando para o esquecimento coletivo”.

Muito bom que “Raízes” volte a ser publicada no início do semestre. Toda torcida para que a periodicidade seja mantida. E que o futuro prefeito mantenha esta publicação tão importante, seguindo os passos dos seus antecessores, a partir do saudoso Luiz Tortorello, criador de “Raízes” e da Fundação Pró-Memória, obras maiores do professor Oscar Garbelotto, orientador de “Memória” na Semana São Caetano 2024”.

RAÍZES 68

Lançamento: amanhã, dia 7, às 19h30

Local: Teatro Santos Dumont

Endereço: Avenida Goiás, 1.111 – São Caetano

Apresentação musical: Patrulheiros Mirins de São Caetano

Entrada livre, com direito a receber “Raízes” de graça.

Crédito da foto 1 – Divulgação; reprodução: J. H. Medice

ORAÇÃO. Ó glorioso São Vicente. Celeste padroeiro de todas as associações de caridade e pai de todos os infelizes, cf. dizeres iniciais da oração impressa por seu filho, Bento Rodrigues Vieira, e distribuída à população

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 6 de agosto de 1994 – Edição 8772

GRANDE ABC – Acesso de São Paulo à região é tortura diária.

Avenidas, trens e ônibus lotados obrigavam milhares de trabalhadores e estudantes ao desgaste da espera e do desconforto cotidiano.

Reportagem: Valmir Sambrano, com fotos de Paulo de Souza.

SÃO CAETANO – Cidade ganhava a primeira banca de jornais e revistas 24 horas, em frente ao Corpo de Bombeiros na Avenida Goiás. Iniciativa de Mauro Eduardo Amorim e Ricardo Beer.

MEMÓRIA – Aramaçan, ano 64

NOTA – Era 1994. Trinta anos depois, o chamado Vermelhinho da Vila América, em Santo André, alcança, todo jovial, o ano 94, já que foi fundado por servidores públicos em 6 de agosto de 1930.

ESPECIAL – Assis Chateaubriand teve assessor em Santo André.

René Zmeckhol, secretário de Chatô entre 1964 e 1968, revelava passagens da vida do empresário biografado por Fernando de Morais.

EM 6 DE AGOSTO DE...

1904 – Piraporinha, em São Bernardo, hoje Diadema, realizava festa em honra do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, padroeiro do bairro.

A festa foi iniciada na véspera. Houve missa e levantamento de mastro conduzido em desfile por “muitos carros enfeitados”.

Carroças, charretes e carroções eram chamados de “carros”, versão em Piraporinha das Procissões dos Carroceiros, uma marca da São Bernardo de outrora que se renova até hoje.

A banda de música de São Bernardo acompanhou o desfile ou procissão. Três dias de festas comandadas pelo festeiro José Pedroso de Oliveira.

Enquanto isso, Pirapora do Bom Jesus também celebrava o seu padroeiro, numa festa que naquele 1904 se prolongaria até 9 de agosto.

O acesso mais fácil à Pirapora era pelos trens especiais da União Sorocabana e Ituana, percorrendo as estações da Luz, Barra Funda, Osasco e Barueri.

1969 - Fundado o Núcleo Santo André da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil.

1979 – Terminava a greve dos caminhoneiros da região; persistia a paralisação pelo país afora.

HOJE

Dia da transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja celebra esta festa desde o século V, no Oriente, estendendo-a depois para toda a Igreja Universal.

Dia Nacional do profissional da Educação.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Aguaí, Anhumas, Floreal, Mesópolis, Monte Alegre do Sul, Pedranópolis, Pirapora do Bom Jesus, Pirassununga, Ribeirão dos Índios e Turmalina.

Pelo Brasil: Boa Nova, Inhambupe, Jaguarari e Miguel Calmon (Bahia), Bom Jesus do Amparo (Minas Gerais), Nova Olímpia (Paraná), Pontes e Lacerda (Mato Grosso), Porto Lucena (Rio Grande do Sul) e Russas (Ceará).

Bom Jesus

6 de agosto

Padroeiro de Paranapiacaba e Piraporinha, duas das comunidades mais antigas do Grande ABC

Ilustração: Projeto Memória