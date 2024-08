Lula parabeniza Receba Andrade por medalha ouro no solo em Paris: 'Maior medalhista olímpica'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou a atleta Receba Andrade pelo inédito ouro no solo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, nesta segunda-feira. Com o ouro conquistado, a ginasta se torna a maior medalhista da história do Brasil em edições olimpíadas, deixando para trás Robert Scheidt e Torben Grael, lendas da vela. A ginasta subiu ao pódio em seis oportunidades.

"Estou no Chile e acabo de saber do ouro para Rebeca Andrade no solo, sua quarta medalha em Paris. Parabéns para nossa maior medalhista olímpica da história!", escreveu Lula em publicação no X, antigo Twitter, nesta manhã. A publicação é seguida de uma foto do chefe do Executivo com a atleta.

Rebeca foi a segunda a se apresentar no solo nesta segunda-feira e recebeu 14.166 dos juízes. Favorita ao ouro e principal ameaça, a americana Simone Biles cometeu duas saídas do tablado e ficou com a prata com 14.133.

Em Paris, a atleta brasileira havia sido bronze por equipes e prata no individual geral e no salto. Na Olimpíada de Tóquio, disputada em 2021, a ginasta foi ouro no salto e prata no individual geral.

Para Los Angeles-2028, Rebeca Andrade já admitiu que não vai disputar todos os aparelhos, e essa medalha de ouro pode ter vindo em sua última aparição olímpica no solo. "O futuro a Deus pertence, mas não devo mais disputar o solo", admitiu a ginasta, à TV Globo.