Água Santa toma de 3 a 0 do Brasil de Pelotas e dá adeus à Série D

Após derrota por 2 a 1 para o Brasil de Pelotas no jogo da ida da segunda fase da Série D do Brasileiro, o Água Santa voltou a perder, desta vez fora de casa, e está eliminado da competição. Precisando de dois gols para se classificar, o Netuno levou 3 a 0 (5 a 1 no agregado) ontem, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. Adriano Klein, Lucão e Matheus Guimarães marcaram.

A partida demonstrou a fragilidade do time de Diadema jogando fora da região. O Netuno fechou a competição com apenas uma vitória no campeonato como visitante, que aconteceu em abril.