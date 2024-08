São Bernardo FC vence Caxias-RS e assegura passagem para próxima fase

O São Bernardo FC está classificado para o quadrangular da Série C do Brasileirão. Jogando no Estádio 1º de Maio, o Tigre se impôs e venceu ontem o Caxias-RS por 2 a 0. Com o triunfo nesta 16ª rodada, o time da região chega a 32 pontos e abre 10 para o oitavo e nono colocados da competição, com mais nove pontos a serem disputados.

O Tigre briga agora pela liderança, já que, na terceira posição, está a apenas três pontos do líder Botafogo-PB. O próximo desafio será no sábado (10), fora de casa, contra o São José-RS, às 17h.