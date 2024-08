Grande ABC oferece 827 vagas de emprego na semana

Os centros públicos de emprego e renda mantidos pelas prefeituras do Grande ABC têm disponíveis 827 vagas de trabalho na semana. Os candidatos devem ficar atentos a itens como escolaridade exigida e a forma de inscrição, que pode ser presencial ou on-line.

Em Santo André, são 116 postos na semana, com destaque para 36 vagas de auxiliar de limpeza e 17 de controlador de acesso. Os interessados nestas e em outras oportunidades de emprego, devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial, agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, compareça no dia e hora marcados com RG, CPF e carteira de trabalho física ou digital.O CPETR fica localizado na Prefeitura de Santo André – Térreo 1.

Em Mauá, o Sine – Casa do Trabalhador de Mauá (antigo Centro Público de Trabalho e Renda), mantido pela Prefeitura, abrirá nesta semana com 147 oportunidades profissionais. Entre as diversas funções disponíveis estão as de auxiliar de linha de produção, auxiliar de estoque, fundidor coquilheiro, operador de empilhadeira, empacotador, operador de supermercado de recebimento e operador de caixa. A lista completa pode ser consultada em: https://tinyurl.com/painel-vagas-0208.

Os interessados devem comparecer à Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e carteira de trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

O Centro Público de Emprego e Renda de Diadema nesta semana tem 123 vagas, para todos os níveis, incluindo 11 vagas de estágio. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Em São Caetano, são 441 vagas de trabalho, com todo o processo realizado de maneira on-line. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (saocaetanodosul.sp.gov.br) e consultar o Portal do Emprego. Lá é possível verificar as vagas disponíveis na semana, a escolaridade exigida e, posteriormente, formalizar o interesse.

As demais cidades da região não informaram a disponibilidade. Entretanto, é possível procurar os serviços públicos municipais e verificar as ofertas e a maneira de formalizar a participação.