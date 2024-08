PMI de serviços do Brasil sobe para 56,4 em julho, diz S&P Global; PMI composto avança a 56

O Índice gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade do setor de serviços do Brasil subiu para 56,4 pontos em julho, após 54,8 em junho, de acordo com dados divulgados pela S&P Global nesta segunda-feira, 5. Esta foi a taxa de crescimento mais acelerada na atividade de negócios desde junho de 2022.

Os participantes da pesquisa atribuíram a recuperação na atividade de serviços a conquistas de novos negócios e à demanda subjacente positiva. Embora as tendências de demanda saudável tenham impulsionado o crescimento do setor no início do segundo semestre, elas também contribuíram para as pressões inflacionárias. "As pressões inflacionárias voltaram a se intensificar em julho, em parte devido à desvalorização da moeda", destacou em nota a diretora associada econômica da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna de Lima.

Segundo a S&P, os participantes da pesquisa destacaram aumento nos custos de alimentos, combustíveis, materiais de construção, energia e aluguéis em relação ao mês de junho.

PMI Composto

A S&P Global também reportou que o PMI composto, que mede a atividade industrial de serviços, avançou de 54,1 pontos em junho para 56,0 pontos em julho.

"Apesar de ter recuado ligeiramente em relação a junho, o otimismo permaneceu elevado, com os participantes da pesquisa prevendo um aumento do consumo e esperando que a inflação seja mais baixa no próximo ano. Os produtores de bens se mostraram mais otimistas do que os provedores de serviços e, consequentemente, aumentaram o emprego em um grau mais significativo. Entre os últimos, houve relatos esporádicos de que medidas de reestruturação e maiores taxas de inadimplência dos clientes refrearam a criação de empregos", ressaltou Pollyanna de Lima.