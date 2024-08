Além dos piscinões

A construção de piscinões, como o Jaboticabal, é uma medida importante e bem-vinda no combate às enchentes que assolam o Grande ABC. Os reservatórios têm a função de armazenar grandes volumes de água das chuvas, evitando assim o transbordamento de rios e córregos, que tantas vezes resultam em transtornos para a população. A eficácia dessas obras de engenharia no controle de cheias é inegável e representa alívio temporário para as comunidades mais afetadas pelas inundações. No entanto, as mudanças climáticas impõem novos desafios, e somente tais equipamentos não serão suficientes para mitigar os problemas causados pelos temporais, cada vez mais intensos e frequentes.

Diante da crescente imprevisibilidade e severidade das condições climáticas, torna-se fundamental adotar abordagem mais ampla e sustentável para o manejo das águas pluviais. Aumentar a permeabilidade do solo é estratégia complementar vital, que pode ser alcançada pela preservação e ampliação dos espaços verdes nas cidades. Jardins sustentáveis, parques lineares e bosques urbanos não apenas absorvem a água da chuva, reduzindo o volume que escoa para as vias públicas e sistemas de drenagem, como também promovem a biodiversidade e melhoram a qualidade do ar. Esses locais atuam como esponjas naturais, permitindo que a água se infiltre no solo e recarregue os aquíferos.

A implantação de piscinões, portanto, deve ser vista como parte de um plano integrado de gestão hídrica e ambiental. Medidas como a promoção de práticas de urbanização sustentável, a criação de áreas verdes e o desenvolvimento de soluções baseadas na natureza são fundamentais para enfrentar as imposições trazidas pelo aquecimeto global – ao mesmo tempo em que embelezam a paisagem das cidades e oferecem espaços de lazer e convivência para a população. A combinação de infraestruturas civis e naturais permitirá que os municípios do Grande ABC sejam mais resilientes à nova realidade climática, protegendo tanto seus habitantes quanto o meio ambiente de forma eficaz .