UP aprova candidaturas de Amanda Bispo e Pedro Ferreira ao Executivo

O partido Unidade Popular pelo Socialismo (UP) realizou ontem convenção e aprovou as candidaturas majoritárias para a Prefeitura de Mauá. Foi homologada a chapa formada por Amanda Bispo e Pedro Ferreira, conhecido como Seu Pedro, para concorrer a prefeito e vice, respectivamente. Além disso, foram oficializadas três candidaturas à Câmara.

O evento reuniu cerca de 500 filiados na quadra do Sindicato dos Bancários, localizado na região central da Capital. A convenção também oficializou a chapa do partido que vai disputa a Prefeitura de São Paulo.

Amanda Bispo, trabalhadora do setor metalúrgico e coordenadora da Casa de Referência Helenira Preta, foi candidata à Prefeitura de Mauá pela UP em 2020. Seu Pedro é trabalhador agrícola e coordenador estadual do MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas).

Amanda disse que é possível construir uma sociedade diferente. “A vida não precisa ser do jeito que querem que a gente viva. Somos aqueles que escolhem construir uma nova sociedade. Nossa tarefa é construir uma revolução socialista.”