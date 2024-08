Simone Biles e Rebeca Andrade ficam fora do pódio da final na trave nas Olimpíadas de Paris

Na manhã desta segunda-feira, dia 5, Rebeca Andrade e Simone Biles mais uma vez se enfrentaram na ginástica feminina nas Olimpíadas de Paris. Durante a final da trave, os telespectadores ficaram surpresos ao ver que nenhuma das duas ginastas conquistou um lugar no pódio.

Simone caiu do aparelho durante a execução do exercício e ficou em quinto lugar com a nota 13.100. Rebeca Andrade se apresentou logo em seguida, o que deixou os telespectadores na esperança de que ela poderia acabar garantindo uma medalha. Apesar de ter se equilibrado, ficou com nota 13.933 e se posicionou no quarto lugar. Outra brasileira que disputou a final foi Julia Soares, que acabou caindo e terminou em penúltimo lugar com a nota 12.333.

O pódio olímpico da trave foi formado pela italiana Alice D'Amato, que levou a medalha de ouro com nota 14.366; a chinesa Zhou Yaqin, com medalha de prata ao conseguir 14.100; e a também italiana Manila Esposito, que levou bronze com 14.000.