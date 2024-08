Morre o músico e compositor Caçulinha, aos 86 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 5, aos 86 anos, o músico e compositor Rubens Antonio da Silva, mais conhecido como Caçulinha. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, havia cerca de dez dias, onde se recuperava de um infarto.

O artista ganhou projeção na TV, participando de programas da Record e, mais tarde, do Domingão do Faustão, da Globo.

"Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte", diz nota publicada no Instagram oficial de Caçulinha.

Conforme os familiares, o velório será realizado na Capela do Cemitério São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 1250, em Pinheiros, zona oeste, a partir das 11 horas desta segunda-feira. O sepultamento está previsto para as 16 horas no mesmo local.