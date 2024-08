Um dia após convenção, Novo e Kalil trocam farpas

O partido Novo divulgou nota no domingo dizendo ter sido surpreendido com a filiação do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil ao Republicanos. A manifestação ocorre um dia após o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), aparecer em convenção do Republicanos ao lado de Kalil, com quem mantém um longo histórico de rivalidade - o que gerou críticas de bolsonaristas.

Novo e Republicanos fecharam uma aliança para apoiar o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos).

A vice da chapa será Luísa Barreto, do Novo.

O partido destacou que segue tendo "profundas e irreparáveis divergências" com Kalil e sugeriu "oportunismo político" do ex-prefeito.

Kalil rebateu. "Oportunista é quem vem depois, querendo pegar carona na minha popularidade", disse. "O Novo só está na chapa porque eu não vetei."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.