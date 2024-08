Zacarias minimiza perda de apoio e diz não temer impugnação

Após rumores de desistência, o atual vice-prefeito de Santo André, Luis Zacarias, confirmou que é o pré-candidato do PL ao Paço da cidade. Em convenção partidária dos liberais neste domingo (4), na Câmara Municipal andreense, Zacarias minimizou a perda de apoio de sua chapa de partidos como Republicanos, União Brasil e Progressistas, e ainda afirmou que não teme uma possível impugnação por abuso de poder político, ao participar da reinauguração do Cine Lyra, no último mês. “Tenho respaldo político e jurídico, estou tranquilo”, disse o pré-candidato.

Luiz Zacarias esteve presente na reinauguração do Cine Lyra, em Paranapiacaba, ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB), com quem rompeu relações após não ter sido escolhido como candidato governista para a eleição de outubro. A lei eleitoral 9.504/1997, no artigo 77, proíbe a presença de candidatos em inaugurações de obras públicas nos três meses que antecedem a eleição.

Caso seja condenado antes da eleição, Luiz Zacarias poderá ter seu registro de candidatura cassado, ficando fora do pleito deste ano. Se a condenação ocorrer após a eleição, ele pode perder o diploma. No evento, ele admitiu que o episódio foi um “ato equivocado”, mas garantiu que seguirá a campanha, já que uma equipe de advogados já trabalha no caso, dando respaldo político e jurídico para o prosseguimento da candidatura.

“Foi um ato equivocado, usado bastante de um lado muito negativo. O que fiz não vai causar nenhum problema e dano para a minha candidatura. Então, estou tranquilo e feliz, são vários advogados dando condição para tocar a campanha”, disse Zacarias, ao afirmar que tem uma equipe trabalhando nos bastidores para evitar uma impugnação. “O que a oposição quer é ficar batendo nas coisas que já aconteceram e que na realidade não vão dar em nada”, finalizou.

Já o nome do pré-candidato a vice-prefeito será anunciado nesta segunda-feira, e, segundo Zacarias, “muito provavelmente”, será do PL. Os três partidos que compunham com os liberais a coligação encabeçada pelo pré-candidato ao Executivo anunciaram nesta semana a separação do grupo na corrida eleitoral. O Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, declarou que vai apoiar a candidatura de Gilvan Junior (PSDB), enquanto União Brasil e Progressistas vão caminhar juntos e decidir na convenção desta segunda-feira (5) a chapa majoritária.

"Nosso partido está firme e convicto, defendendo a nossa ideologia. Lógico, outros partidos foram para outros lugares, respeito bastante, mas nós não vamos enfraquecer e sim trabalhar firmemente para fazer de Santo André uma cidade mais agradável”, avaliou Zacarias. Acompanhado dos liberais Carla Zambelli, deputada federal, e Guto Volpi, pré-candidato e prefeito de Ribeirão Pires, Zacarias defendeu os valores do partido, como a mobilização contra o aborto, e o fim de banheiros unissex e a ideologia de gênero – o pré-candidato cometeu uma gafe e se referiu a pauta como “igualdade de gênero”.

APOIO

Em vídeos enviados à convenção, nomes como o senador Astronauta Marcos Pontes, e os deputados federais Mario Frias e Marco Feliciano – todos do PL – demonstraram apoio ao candidato. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro também apareceram no evento por registro de vídeo, porém, eles não citaram o nome do pré-candidato, dando apenas mensagens institucionais sobre o PL