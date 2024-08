Homologado, Palacio promete abrir ‘caixa-preta’ de São Caetano

Com a promessa de “abrir a caixa-preta” da Prefeitura de São Caetano caso seja eleito em 6 de outubro, o ex-vereador Fabio Palacio (Podemos) foi homologado, neste domingo (4), candidato ao Executivo. O oposicionista terá como companheiro de chapa o empresário Mario Bohm (Novo), que desistiu há duas semanas de projeto majoritário para apoiar o podemista. Ambos teceram fortes críticas à gestão de José Auricchio Júnior (PSD) e ao candidato governista, o vereador Tite Campanella (PL).

“Estamos concorrendo com um grupo envolvido em vários escândalos e que culminaram, inclusive, na condenação do prefeito”, afirmou Palacio, referindo-se ao fato de o chefe do Palácio da Cerâmica ter sido condenado pela Justiça por captação irregular de recursos (caixa 2) na campanha de 2016.

“Por isso, precisamos passar a cidade a limpo e fazer uma auditoria cuidadosa em todos os contratos. Quando a gente abrir a caixa-preta da Prefeitura, as pessoas vão descobrir que seus ocupantes cuidavam de si próprios, e não das pessoas, como deveria ser”, prosseguiu Palacio, durante convenção que lotou o auditório da Fundação das Artes, no bairro Oswaldo Cruz.

"Qualquer período longo de permanência no poder resulta em tirania, em corrupção. São 20 anos de um reinado. Porém, o prefeito de São Caetano não é um Deus”, afirmou Mario Bohm, referindo-se ao fato de Auricchio estar em seu quarto mandato, o primeiro deles iniciado em 2005 – no período, só não ocupou o Palácio da Cerâmica de 2013 a 2016, quando a cidade foi comandada por Paulo Pinheiro (União Brasil), e em 2021, quando Tite assumiu o Paço interinamente, já que Auricchio foi impedido de ser empossado.

Além de Podemos e Novo, apoiam a chapa encabeçada por Palacio MDB, PMB e União Brasil. Participaram da convenção a deputada federal licenciada e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu; o presidente estadual do Novo, Ricardo Alves, e o candidato do Podemos à Prefeitura de Rio Grande da Serra, Marcelo Akira, o Akira do Povo, entre outras lideranças políticas.

“Seria muito mais fácil estar do outro lado, junto da máquina pública, mas vocês estão aqui, porque representam a coragem e a esperança”, discursou Renata Abreu. “São Caetano não pode ficar estagnada. Está nas mãos de vocês a possibilidade de mudar”, prosseguiu.

Fabio Palacio minimizou o fato de estar atrás de Tite Campanella no levantamento Diário/Paraná Pesquisas (registrada no TSE sob código SP-03649/2024). O governista soma 45% das intenções de voto, contra 28,3% do oposicionista. “A partir de agora, com o fim das convenções e o início da campanha, a população estará mais antenada e conhecerá os projetos e o que representa cada candidatura. Com isso, tenho certeza de que vamos crescer e ganhar essa eleição.”