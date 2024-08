Evandro e Arthur batem holandeses e estão nas quartas de final do vôlei de praia em Paris-2024

A dupla Evandro e Arthur está nas quartas de final do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpico de Paris-2024. Os brasileiros venceram, neste domingo, os holandeses Steven Van de Velde e Matthew Immers, por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/16. O próximo rival na semifinal será a dupla sueca.

O Brasil dominou o primeiro set. Com Arthur bastante efetivo no ataque e Evandro forte no saque. A dupla brasileira conseguiu quatro pontos de ace com a bola batendo na rede e caindo do lado holandês.

Os brasileiros alcançaram uma vantagem de 8 a 3 e não foram mais ameaçados pelos adversários, apesar do bom desempenho do holandês Van de Velde.

No segundo set, o Brasil manteve o mesmo ritmo r Arthur esteve impecável no ataque, o que encobriu a falta de bloqueio da dupla brasileira.

O saque continuou sendo o ponto forte dos brasileiros, enquanto os holandeses tentaram uma reação e chegaram a diminuir a vantagem no placar para 19 a 15. Mas o Brasil foi eficaz no ataque e fechou a segunda parcial novamente por 21 a 16.

Evander e Athur somaram a quarta vitória sem perder set. "Muito feliz pela nossa evolução. Hoje o Arthur me carregou, o que ele fez na quadra não foi brincadeira. Não fiz nenhum bloqueio. Agora vamos para a Vila reestudar nosso próximo adversário de quem nunca vencemos", disse Evandro.

"Eu tive um bom desempenho por causa do trabalho de toda a equipe. Eu estava no lugar certo porque existe um estudo dos adversários", afirmou Arthur, o grande destaque da partida.

O jogo foi marcado pela constante vaia vinda das arquibancadas para Van de Velde. O jogador holandês foi condenado em 2016 a quatro anos de prisão por ter estuprado uma menina de 12 anos. Ele cumpriu só um ano da pena porque a lei holandesa reclassificou o crime para 'atos indecentes'.