Vice de Flávia Morando é o advogado Luís Davanzo

O ex-presidente da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) local Luís Davanzo (Republicanos) foi confirmado como candidato a vice na chapa de Flávia Morando para a disputa à Prefeitura de São Bernardo. A convenção do União Brasil, partido de Flávia, ocorreu neste domingo (4) no Estúdios e Pavilhões.

O encontro reuniu por lideranças políticas da cidade, como o atual prefeito, a deputada estadual Carla Morando, a ex-primeira-dama Laerte Soares, o comandante nacional do União, Antônio Rueda, e o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, sigla do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

“Temos a responsabilidade de seguir essa transformação que São Bernardo vive nos últimos 8 anos, com ações efetivas para melhorar a vida das pessoas. É um desafio, e estou preparada para fazer gestão”, frisou Flávia.

O atual chefe do Executivo de São Bernardo subiu o tom e sustentou que o projeto encabeçado por Flávia é o único na cidade que “nunca esteve ao lado do PT”. “Não paira dúvida que esse é o único grupo que jamais se aliou ao PT. A cidade não quer o PT e os genéricos da esquerda.”

Rueda reforçou que São Bernardo “é a cidade mais importante com candidatura a prefeito no Estado de São Paulo pelo União Brasil”.

Flávia tem 32 anos, é formada em Direito e era administradora da rede de supermercados da família. Em abril deste ano, foi escolhida pelo grupo governista para liderar o projeto de continuidade do governo.

Tarcísio de Freitas gravou um vídeo, transmitido ao público presente do evento, elogiando a gestão e a figura do prefeito Orlando Morando, além de desejar sorte a Flávia no páreo pela Prefeitura.

CHAPA

Advogado experiente e filiado ao Republicanos desde a nomenclatura como antigo PRB, Dr. Luís Davanzo, 58 anos, foi tesoureiro, vice-presidente e, por duas vezes, presidente da OAB de São Bernardo (2013 a 2018). É evangélico e, assim como Flávia, é nascido em São Bernardo.