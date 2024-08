Tatá Werneck se derrete ao parabenizar Bruna Marquezine: Minha anjinha de luz

Tatá Werneck é muito conhecida pelo seu jeito engraçado de ser, a atriz faz piadas e possui um humor inconfundível, porém, a humorista tem um coração babão quando o assunto é família e amigos, e não esconde isso do público. Agora, a apresentadora do Lady Night deixou uma declaração amorosa para a Bruna Marquezine, sua amiga próxima de muito tempo, que esta completando 29 anos de idade neste domingo, dia 04.

No Instagram, Tatá escreveu um texto abrindo o coração, com uma sequência de fotos antigas com a Bruna, e começou:

Hoje é aniversário da Bruna Marquezine. Eu pego fotos do Google para postar, porque ela ganhou o mundo (merecidamente) e estou desatualizada nas fotos.

Depois, Werneck continua e enaltece a aniversariante:

Eu vejo ela brilhando com seu talento imenso e fico emocionada, porque quem já viu a Bru pessoalmente, não esquece. Minha anjinha de luz, princesola, p**a , eu torço por você como se fosse minha filha. Mesmo sabendo que na minha família não existe exemplares altos.

Por fim, ela termina falando sobre a relação entre Marquezine e Clara Maria, sua filha com Rafael Vitti, e conta que falou que a pequena iria conhecer uma super-heroína, devido ao filme Besouro Azul, da DC, que a atriz participa:

Eu falei para Caca, quando se conheceram, que você era uma super-heroína do filme. Aprenda a voar o mais rápido possível. Não decepcione uma criança. Voa, Bru! Põe essa Hollywood na bolsa e me traz minha base que não vende no Brasil. Te amo!