Adriane Galisteu publica clique raro com a mãe no aniversário do filho

No último sábado, dia 3, Adriane Galisteu celebrou o aniversário de seu filho Vittorio, fruto de seu relacionamento com Alexandre Iódice. O jovem completou 14 anos de idade e ganhou uma festinha na Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo.

A apresentadora recebeu amigos do herdeiro e familiares e é claro que não poderia faltar a presença da avó, né? Ema Galisteu, mãe da modelo, fez uma rara aparição pública ao postar na mesa de bolo e se divertiu bastante na festa.

Nos Stories, Adriane mostrou a mãe com óculos escuros temáticos, que estava com a escrita a mãe está on, uma brincadeirinha entre os jovens. Já na publicação no feed, a apresentadora mostrou a vovó posando ao lado do netinho.