Zac Efron está bem e deixa hospital após incidente aquático na Espanha

Zac Efron tirou alguns dias de férias na Espanha para se divertir com amigos e família, mas o que ele não esperava era que acabaria sofrendo um pequeno incidente aquático. Na última sexta-feira, dia 2, a estrela decidiu nadar na piscina do hotel em Ibiza e teve problemas, precisando ser levado ao hospital.

Mas, segundo a People, o ator só foi levado aos médicos como uma medida de precaução, mas rapidamente recebeu alta. No último sábado, dia 3, Efron já tinha voltado para o hotel e estava livre para se divertir.

- Ele está bem, disse um representante à revista.

É importante relembrar que Zac está com um ano recheado de gravações. Sua agenda ficou lotada, ele rodou os filmes The Iron Claw, Ricky Stanicky e, mais recentemente, a comédia romântica com Nicole Kidman, A Family Affair.