Uma montanha-russa de sentimentos

Você já se sentiu muito preocupado com alguma coisa? Aquela sensação de que o coração bate mais rápido, a barriga fica cheia de borboletas e a cabeça parece uma panela de pressão? Isso é a ansiedade, e qualquer pessoa, inclusive as crianças, pode sentir isso de vez em quando.

Mas, afinal, o que é a ansiedade? Imagine que sua mente é um computador. Às vezes, ele recebe muitas informações e começa a trabalhar em demasia. A ansiedade é um pouco como isso: quando pensamos muito em coisas que nos preocupam, nosso corpo reage e a gente começa a apresentar os sintomas.

Esse sentimento é normal, principalmente quando se espera muito que algo aconteça, como a volta às aulas para as crianças, por exemplo. Neste retorno das férias, é importante ficar atento. O meio escolar é um dos principais ambientes do aluno, onde passa grande parte do dia. E o comportamento do estudante precisa ser bem observado, pois podem surgir diferentes comportamentos de alerta em relação à ansiedade.

Como a escola é um lugar de aprendizado e convivência, o pequeno vai enfrentar desafios, tanto no âmbito acadêmico quanto no social, que podem desencadear quadros de ansiedade.

Mesmo sendo uma preocupação para muitos pais, o sentimento faz parte do cotidiano, sendo até importante, pois atua como uma forma de proteção. A emoção vai acontecer e não é preciso pensar nela como um problema em todos os casos. Diante de uma situação nova, é normal apresentar o quadro.

Em entrevista ao Diarinho, Giovanna Ferezin, psicóloga infantil do Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano, da Rede D’Or, afirma que “a ansiedade está diretamente ligada à insegurança. Logo, dar mais segurança para a criança em relação ao que vai enfrentar é essencial”.

Para a criança lidar com o sentimento durante o período na sala de aula, a psicóloga revela que é importante estabelecer uma rotina para o pequeno entender o que é esperado. Ele deve ter uma ideia do que vai enfrentar, com regras claras para saber lidar com as situações.

“A previsibilidade é uma ferramenta importante para reduzir os gatilhos de ansiedade nessa fase, além de outros itens como a escuta, acolhimento e validação dos sentimentos”, relata Giovanna, que acrescenta: “é importante dar voz para que ela (criança) se expresse em um ambiente seguro e acolhedor”.