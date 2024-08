Charge - 4 de agosto de 2024

No Grande ABC, em média, um celular é furtado ou roubado a cada 36 minutos. É o que mostram os dados de ocorrências obtidos pelo Diário junto à SSP (Secretaria de Segurança Pública), por meio do Números sem Mistérios. No primeiro semestre de 2024, 7.184 aparelhos foram retirados de seus donos na região, sendo 2.646 furtados e 4.538 roubados.