Palavra do Leitor - 4 de agosto de 2024

Morando recua

‘Gestão Orlando Morando recua e mantém quadras do Crec Baetinha’ (Política, ontem). Sentiu a pressão da população e amarelou! Somente o secretário teve coragem de descer e falar com a população que o aguardava. O prefeito? Cadê ele? Não teve coragem de descer, apenas gravou um vídeo na frente do Crec de 21 segundos e saiu correndo! Provando mais uma vez que não sabe dialogar, ainda mais quando sabe que perdeu esse batalha para os moradores do Baeta que querem o Crec fazendo seu papel para o esporte e a cultura da cidade!

Thiago Scarabelli Sangregorio - do dgabc.com.br





Eleição em S.Bernardo

“‘Falsa moralidade’, dispara Demarchi sobre aliança do Novo com Flávia” (Política, dia 31). O Partido Novo está velho e vai de nanico ao pó. Já, já cobrarão para alugar a sigla.

Aldemar Lobato - do Instagram





Eleição em Mauá

O ex-prefeito Atila Jacomussi processou o próprio partido ao qual foi filiado e perdeu a briga. E hoje perde também o apoio, que foi dado ao tucano Lorencini na disputa do Paço. O pior foi o tamanho da cara de pau neste processo trabalhista contra o Solidariedade. Atila concorreu pela sigla a estadual e, para federal, foi com partido concorrente, e ainda quis questionar na Justiça. Aí o juiz entendeu a má-fé, dando a justa causa. Vamos entender a lógica: o comércio tem um contrato, por exemplo, com a Coca-Cola, para servir os produtos da marca, mas coloca Pepsi-Cola no copo. Aí não dá. Mauá não aguenta mais herói fora da lei.

Eduardo Furtado - Mauá





Cheque em branco

O governo, buscando a todo custo melhorar sua desgastada imagem e no melhor estilo do “é dando que se recebe”, liberou, com as bênçãos do Congresso, mais de R$ 7 bilhões em emendas individuais via Pix. A medida tem como objetivo abastecer os cofres municipais e estaduais às vésperas das eleições municipais. Essa nova aberração governamental vai facilitar muito o desvio de recursos públicos, pois não exige uma finalidade específica para sua utilização, o que permite aos políticos fazer com ela o que bem lhes aprouver. Pois é, a emissão de mais esse cheque em branco, que é a cara do atual governo, nos mostra apenas mais uma das imoralidades promovidas por uma gestão totalmente desconectada com a realidade do mundo e do País.

Vanderlei Retondo - Santo André

TDAH

‘TDAH é diagnosticado em 48% dos avaliados na FMABC’ (Setecidades, dia 1º). O Diário trouxe reportagem sobre pacientes com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Nós, como ‘setecidadenses’, precisamos, cada vez mais, nos informar, e agradecer, sobre o que a medicina especializada busca em suas pesquisas: levar conforto aos pacientes. Não escrevo aqui em causa própria e sim para que todos nós, como sociedade, sejamos solidários com aqueles que têm em sua família pessoa com esse transtorno. E deixo um alerta, pois o portador do TDAH, assim como os portadores do Transtorno do Espectro Autista, sofre do desumano preconceito. Preconceituosos esquecem que todos somos, antes de mais nada, seres humanos.

Cecél Garcia - - Santo André