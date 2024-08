Segurança e eleição

A questão da segurança pública nas sete cidades do Grande ABC tornou-se uma prioridade inadiável. Reportagem publicada nesta edição do Diário revela dado alarmante: a cada 36 minutos, um telefone celular é furtado ou roubado na região. Este fato não apenas destaca a vulnerabilidade dos cidadãos, mas também reflete realidade preocupante que exige ações imediatas. Inclusive dos candidatos a prefeito que estão se apresentando nas convenções. Embora a segurança pública seja constitucionalmente responsabilidade do Estado, os municípios podem e devem desempenhar papel ativo na mitigação do problema, colaborando com políticas públicas eficazes e integradas.

Os futuros prefeitos devem considerar a implementação de programas de prevenção à violência e ações de fortalecimento da Guarda Civil Municipal. Investimentos em tecnologia, como câmeras de vigilância e sistemas de monitoramento integrados, são fundamentais para a rápida identificação e resposta a atos criminosos. Além disso, parcerias com o setor privado podem auxiliar na expansão da infraestrutura de segurança, proporcionando cobertura mais ampla e eficiente. Programas de iluminação pública, revitalização de espaços urbanos e projetos sociais que visem a inclusão e educação da juventude também são medidas que contribuem para a redução da criminalidade.

A colaboração entre municípios vizinhos é outro fator indispensável. As sete cidades precisam adotar abordagem conjunta contra o crime, compartilhando recursos, informações e estratégias. A criação de conselhos com representantes das polícias Militar e Civil, além de líderes comunitários, pode facilitar coordenação e implemen-tação de ações integradas. Os candidatos a prefeito têm a responsabilidade de promover diálogo com a população, garantindo que demandas e preocupações dos cidadãos sejam ouvidas. A segurança deve ser tratada como prioridade, pois apenas com ambiente protegido será possível alcançar o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida que o Grande ABC merece.