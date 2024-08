Relação entre brasileiros e China será tema de evento

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC sedia nesta segunda-feira (5), a partir das 15h, o evento ‘50 anos das relações diplomáticas Brasil-China’, com a participação do embaixador chinês Zhu Qingqiao; representantes dos ministérios das Relações Exteriores e da Indústria; o presidente das Frentes Parlamentares Brasil-China e dos Brics, Fausto Pinato; e da Ibrachina (Instituto Sociocultural Brasil China), Thomas Law. A atividade acontece em três momentos: institucional; a mostra cultural, com danças e a cultura chinesa; e uma rodada de negociações entre empresas dos dois países.

“Tudo isso faz parte da continuação dos esforços do sindicato para dialogar com empresas chinesas, mote da nossa missão na China. É ainda uma boa oportunidade para a categoria conhecer um pouco mais sobre os chineses, ouvir o que têm a dizer e empresas terem possibilidades de negócios”, destacou o diretor executivo dos Metalúrgicos do ABC, Wellington Messias Damasceno.

Em março, uma delegação dos Metalúrgicos do ABC foi ao país asiático para conhecer montadoras de veículos leves e pesados elétricos, fabricantes de baterias e semicondutores e empresas de tecnologia.

Também foi realizada apresentação sobre o Grande ABC, berço do setor automotivo no País, e o papel do Sindicato de propor políticas de reindustrialização, diálogos com empresas interessadas em vir para a região a fim de retomar seu protagonismo produtivo.