Ana Sátila supera repescagem e avança às oitavas de final no caiaque cross em Paris-2024

Os brasileiros Ana Sátila e Pepê Gonçalves se classificaram, neste sábado, para as oitavas de final nas provas de caiaque cross da canoagem slalom nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Ana Sátila precisou competir duas vezes para avançar na competição. Pela manhã, a brasileira ficou em terceiro lugar na quinta bateria, atrás da britânica Kimberley Woods e da holandesa Martina Wegman, resultado que a levou à repescagem. Poucas horas depois, ela liderou a corrida contra a canadense Lois Betteridge e a austríaca Corinna Kuhnle. As duas primeiras continuam na disputa eliminatória, que terá sequência neste domingo, a partir das 11h45 (horário de Brasília). O masculino terá início às 10h30.

"O que importa é que zerou e amanhã volto para o jogo. Foi um dia muito longo e agora é descansar. Fiquei orgulhosa de ter aproveitado essa segunda chance", comemorou a atleta, admitindo dificuldade na modalidade.

"Confesso que não gosto muito do cross, para mim é mais difícil mentalmente, mas vou fazer o máximo para chegar com toda a energia e conseguir um bom resultado para o Brasil. Costumo dizer que é outro esporte, mas é se adaptar porque temos chance de brigar por medalha", afirmou.

O caiaque cross é uma das novidades em Paris-2024. Enquanto em outras modalidades da canoagem prevalece a tomada de tempo, no cross os atletas competem uns contra os outros no percurso. "Fiquei muito feliz. Pela primeira vez consegui tirar uma adversária da remonta e tive dificuldade de lutar lado a lado. Quem chega de trás leva vantagem, mas é algo para aprender e treinar", explicou.

Pepê Gonçalves, por sua vez, encerrou sua bateria em segundo lugar, atrás do chinês Xin Quan, e avançou direto. "Você tem que ter uma estratégia na cabeça, mas estar disposto a todo momento a mudar a estratégia. A prova é legal para quem assiste, mas é pesada mentalmente para quem está dentro e exige concentração até o final. É como se fosse um BMX da canoagem, o legal é que quem chegar primeiro ganha", afirmou o brasileiro.

Quem também sofreu com o desgaste neste sábado foi o brasileiro Vinicius Rangel Costa, que levou 6h39min31 para completar o percurso do ciclismo de estrada e encerrar sua participação na prova de 273 km na 71ª posição. Quem primeiro cruzou a linha de chegada, sob a Torre Eiffel, foi o belga Remco Evenepoel, que levou seu segundo ouro, após vencer o contrarrelógio, com o tempo de 6h19min34. Os franceses Valentin Madouas, que chegou 1min11 atrás, e Christtophe Laporte ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

OUTROS ESPORTES

Na prova feminina do ciclismo de estrada, às 9h (de Brasília) deste domingo, Ana Vitória Magalhães será a representante do Brasil.

No tiro esportivo, a brasileira Geogia Furquim encerrou o dia na 27ª posição no skeet feminino, após a disputa de três das cinco baterias. Ela acertou 65 dos 75 pratos e, apesar de continuar na disputa do qualificatório neste domingo, está distante de conseguir uma vaga na final, que reúne apenas as seis primeiras colocadas. A alemã Nele Wissmer e a britânica Amber Jo Rutter lideram com apenas um erro.