Boninho posta vídeo raro para parabenizar o filho: Cara especial

Orgulhoso! Boninho se derreteu ao homenagear o filho Pedro Oliveira, do seu antigo casamento com Kátia D'Ávila, que faz aniversário neste sábado, dia 3. O apresentador publicou um vídeo com diversas fotos e momentos entre os dois e deixou um recado especial para ele.

Na legenda, o jornalista escreveu:

Hoje é dia do Pedrão! Esse cara especial e com um enorme coração. Parabéns, feliz aniversário, filhote!

Nos comentários da publicação, os internautas foram a loucura:

Tal o pai, tal o filho, a cara do Boss! Parabéns Boss filho, disse uma.

Boninho na versão moreno. Parabéns pra ele, felicidades, desejou outra.

Ana Furtado, sua madrasta, com quem Boninho é casado até hoje e possui uma filha, Isabella Oliveira, de 17 anos de idade, não deixou de comentar e desejar felicidades ao enteado:

Parabéns Pedrão! Te AMOOOO!