Davi Brito se pronuncia novamente sobre acusação de ameaça: - Para porque está feio

Davi Brito, campeão do BBB24, está sendo acusado por Tamires Assis de ter a ameaçado com uma arma de fogo. Os dois tiveram um breve relacionamento após a saída do influenciador do reality. Nas redes sociais, ele se pronunciou sobre o assunto e a assessoria jurídica também emitiu uma nota oficial. No entanto, agora, ele volta a falar sobre o assunto.

Nos Stories do Instagram, Davi toca novamente no ocorrido e debocha da situação. Indignado, ele disse:

- Bora botar a cabeça para funcionar. Como que eu, Davi, ameaço uma pessoa com uma arma e logo em seguida, no outro dia, a pessoa vem me ver? Você entende a logística? Não existe isso.

Ele estava se referindo ao dia seguinte ao qual Tamires afirma ter sido ameaçada, no qual ela foi ao aeroporto para viajar à Bahia, onde se encontraria com Davi, que não deu certo, porque o ex-BBB cancelou alegando estar doente.

Depois, ele finalizou, ainda revoltado com a acusação:

- Por favor, bora parar porque está feio. É só parar e botar a cabeça para pensar. Tá bom? Bom fim de semana para todos.