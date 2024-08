Apesar de perdas, Eduardo Leite vê PSDB ‘vivo e forte’ no Grande ABC

Em visita a Santo André neste sábado (3), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, destacou que o PSDB, partido do qual é filiado, segue resiliente, “vivo e forte” no Grande ABC, apesar da iminente perda de duas das principais prefeituras na eleição de outubro. Em São Bernardo, o atual mandatário tucano, Orlando Morando, não pode se reeleger e optou por apoiar a sobrinha, Flávia Morando, que é filiada ao União Brasil. Já em São Caetano, o ex-PSDB José Auricchio Júnior migrou para o PSD e, na mesma situação de Orlando, irá apoiar Tite Campanella, do PL.

O líder do Executivo gaúcho esteve no encontro Santo André da Gente, do pré-candidato a prefeito, Gilvan Júnior (PSDB), e da pré-candidata a vice-prefeita, Silvana Medeiros (Avante), que visa colher sugestões da população andreense para o possível mandato. A agenda ocorreu na Casa de Portugal, e contou ainda com a presença do atual prefeito, o também tucano Paulo Serra, que defende o nome de Gilvan como seu sucessor, já que não poderá se reeleger após dois mandatos. Eduardo Leite destacou seu apoio ao candidato e fez um balanço sobre o partido tucano.

“O cenário político é muito volátil, com mudanças ao longo do tempo. A força de um partido não se expressa, na minha visão, simplesmente pelo seu tamanho, número de prefeituras ou assentos no parlamento, mas pela capacidade de suportar momentos excepcionais. O PSDB continua vivo e forte, com uma estrutura partidária relevante e posições destacadas”, disse Leite, sobre o atual cenário. Em Santo André, a candidatura de Gilvan faz parte da coligação Caminho Certo, Futuro Seguro formada pela federação Cidadania/PSDB e os partidos Avante, MDB, Podemos, Solidariedade, PRD, PSD e Republicanos.

O governador citou o fato de um dos pré-candidatos ao Paço de São Bernardo, o deputado federal Alex Manente, poder se eleger na federação tucana, já que é filiado ao Cidadania – em pesquisa divulgada pelo Diário na última semana, Manente liderava com 28,9% no cenário estimulado. Ele destacou ainda a força do partido ao nível estadual, com o PSDB comandando Pernambuco, Mato Grosso do Sul e o próprio Rio Grande do Sul, além de presença na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), com nove deputados entre 94, e prefeituras importantes como Santo André, que avalia como “referencial para a gestão pública”.

“Estamos falando de resiliência, de suportar o momento que a política impõe com dificuldades. Quem faz política com sobriedade, sensatez e equilíbrio não desiste. Vamos continuar fortes para oferecer, ali na frente, uma alternativa de segurança para a população brasileira, que finalmente perceberá que a polarização não está entregando resultados, não está conseguindo responder aos anseios da população. Ela vai procurar quem possa oferecer segurança no caminho alternativo, e o PSDB será essa opção”, avaliou Leite.

CONSELHO

Ao aconselhar Gilvan para um possível mandato de prefeito, Leite destacou que uma das coisas mais importantes é “governar o governo” de forma eficiente, o que requer uma estratégia de planejamento em governança bem definida. Ele ressalta que não adianta ter boas condições se não houver clareza sobre os objetivos: "Pode soprar um vento maravilhoso para empurrar Santo André para um bom caminho, mas se não soubermos para onde queremos ir, não vamos chegar a lugar nenhum." O governador alerta ainda que quem não sabe qual é a sua agenda de governo acaba “cumprindo a agenda dos outros”, destacando a importância de ter prioridades claras. Leite foi prefeito de Pelotas (RS) por um mandato, eleito em 2012, aos 27 anos.

Agenda em Santo André foca em saúde e habitação

Em prosseguimento na agenda andreense, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), teve compromissos que destacaram importantes iniciativas de saúde e habitação. Durante a visita, Leite conheceu o Poupatempo, inaugurado no início de fevereiro. Localizado dentro do Atrium Shopping, na Vila Homero Thon, o Poupatempo da Saúde é o maior do Brasil dentro de um empreendimento comercial, com 1,6 mil m², dois andares e 45 consultórios.

O acesso da população ao Poupatempo da Saúde se dá pelas unidades básicas de saúde onde os moradores são cadastrados. Após o atendimento clínico nestas unidades, em caso de necessidade, o paciente é encaminhado para os médicos especialistas que atendem no Poupatempo da Saúde. No total, mais de 30 especialidades estão disponíveis, com 150 médicos atuando diariamente no novo equipamento.

Além da visita à unidade de saúde, o governador também esteve na fábrica do Grupo Innova Steel, onde foi anunciado que a empresa doará 200 casas definitivas para famílias atingidas pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. As 200 casas a serem construídas pelo Grupo Innova Steel serão doadas para os municípios de Cruzeiro do Sul (100), Igrejinha (50) e São Sebastião do Caí (50).

"Além de ser uma ação de enorme solidariedade com a população desabrigada, esse movimento do Grupo Innova também vai gerar empregos no Rio Grande do Sul com a instalação de uma fábrica para montagem das unidades. Com esse esforço coletivo e muito trabalho das nossas equipes para agilizar ao máximo os processos por meio do Plano Rio Grande, vamos devolver os lares e a condição digna de moradia que nossa gente merece", afirmou o governador.

A previsão é de que as casas sejam erguidas em até 120 dias a partir da entrega da fundação. A produção dos componentes já começou na fábrica de São Paulo.