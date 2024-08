Ônibus da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano sofre acidente

Que susto! Neste sábado, dia 03, o ônibus da dupla César Menotti e Fabiano se envolveu em um acidente entre os municípios de São José do Goiabal e Rio Casca, em Minas Gerais. De acordo com o jornal O Globo, o veículo se chocou contra uma carreta, que estava transportando uma carga que excedia o peso do espaço lateral.

O jornal entrou em contato com a assessoria da dupla, que confirmou o ocorrido. Segundo eles, César estava dentro do ônibus, mas não teve ferimentos:

Na manhã de hoje, 03/08, o ônibus da dupla César Menotti & Fabiano se envolveu em um acidente, próximo à cidade de Rio da Casca/MG, a causa ainda será apurada. Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem, inclusive, César Menotti que viajava junto com a equipe.

Além disso, eles confirmaram que show que aconteceria neste sábado foi adiado:

Em virtude deste acidente, o show que aconteceria hoje em Castelo/ES será adiado e a nova data divulgada em breve. Agradecemos a compreensão e carinho de todos.