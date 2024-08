Bianca Censori, esposa de Kanye West, choca ao aparecer com macacão super transparente

Bianca Censori se tornou uma das celebridades mais polêmicas do universo fashion por conta de seus looks hiper ousados. Sempre que faz aparições públicas com o marido Kanye West, ela se torna notícia.

Agora, no dia 2 de agosto, a arquiteta e o cantor foram vistos juntos e adivinha só? Ela estava com um macacão super transparente - e também optou por não usar sutiã. A peça deixava todo o seu corpo a mostra, com apenas uma calcinha - também transparente - e brilhos no tecido.

No dia anterior, 1° de agosto, ela também foi vista usando um mini vestido transparente, que dava até para ver sua calcinha! Além do mais, ela também optou por não utilizar o sutiã.