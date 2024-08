A$AP Rocky, marido de Rihanna, posta clique raro com filho para celebração de primeiro aniversário do caçula

Momento fofura! A$AP Rocky postou uma sequência de fotos para comemorar o aniversário de um ano de idade de Riot, caçula da família, fruto do relacionamento com Rihanna. Além do pequeno, RZA, de dois anos de idade, também estava em alguns cliques.

Na legenda, o cantor escreveu com carinho e empolgação, seguido de um emoji de coração vermelho:

FELIZ PRIMEIRO ANIVERSÁRIO PARA MEU SEGUNDO FILHO, RIOT ROSE MAYERS.

Nos comentários, os fãs do casal comentaram:

Pai presente de fato!, apontou um.

A$AP você é um pai maravilhoso, ressaltou outro.

Vale lembrar que Rihanna e A$AP estão juntos desde 2018, e começaram a própria família em 2022.