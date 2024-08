Brasil é derrotado no judô por equipes mistas e disputa repescagem para tentar o bronze

O Brasil foi derrotado pelo time da Alemanha por 4 a 3 nas quartas de final da disputa por equipes mistas de judô dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Rafaela Silva, Beatriz Souza e Rafael Macedo venceram, mas Leonardo Gonçalves, Daniel Cargnin e Ketleyn Quadros não conseguiram superar os adversários alemães. No golden score de desempate, Leo Gonçalves perdeu novamente. Agora, o Brasil encara a equipe da Sérvia na repescagem para tentar disputar o bronze.

Os confrontos das quartas começaram com dificuldades. Daniel Cargnin sofreu com o tornozelo esquerdo, operado no ano passado. Igor Wandtke, adversário do brasileiro na luta até 73kg foi melhor e venceu com dois waza-aris. Ketleyn Quadros também teve problemas, diante de Miriam Butkereit. A alemã, assim como foi na primeira luta, aplicou um waza-ari na sequência de outro e venceu a brasileira, no até 70kg.

Sob pressão, Rafael Macedo entrou no tatame precisando conquistar o primeiro ponto do Brasil. O adversário até 90kg foi Eduard Trippel, que conseguiu pontuar logo cedo com um waza-ari. O brasileiro ainda sofreu um shido por falta de competitividade e viu o adversário tentar matar tempo. O que o alemão não contava é com a técnica de O-soto-gari (segurando pela gola e manga e derrubando o adversário com a perna) aplicada por Rafael, o que rendeu vitória por ippon.

O primeiro ponto deu ânimo aos brasileiros. Bia Souza foi para a quarta luta, na categoria acima de 70kg, contra Renée Lucht. Soberana, a medalhista de ouro, que já havia desempatado contra o Casaquistão, nas oitavas, aplicou um waza-ari e conseguiu resistir até o final da luta.

O problema é que Leonardo Gonçalves foi facilmente derrotado por Erik Abramov na luta acima de 90kg. Com 13 segundos, o alemão aplicou um waza-ari e finalizou a luta meio minuto depois.

Rafaela Silva encarou a última luta, na categoria até 57kg, contra Pauline Starke. A brasileira pontuou primeiro, com um waza-ari e saiu vitoriosa. O empate fez com que fosse sorteada uma das categorias para uma nova luta no formato de golden score.

O sorteio trouxe Leo Gonçalves, acima de 90kg, de volta ao tatame. Foi nesta categoria que o Brasil mais teve dificuldade na disputa normal. Ainda que tenha ido com outra estratégia, o brasileiro não conseguiu resistir a Erik Abramov, que aplicou um waza-ari e eliminou a equipe do Brasil.