Para além do ouro: confira o resumo do Brasil nas Olímpiadas desta sexta

Os atletas brasileiros seguem em boa fase na França, e a primeira medalha de ouro do País nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 foi conquistada por Beatriz Souza nesta sexta-feira (2), último dia de disputas individuais do judô, na categoria acima de 78kg.

Na semifinal, a judoca brasileira bateu a francesa Romane Dicko, líder do ranking mundial e, na decisão, venceu Raz Hershko, de Israel, número dois do mundo. Com a conquista, o judô se isolou como a modalidade que mais deu pódios ao País na história dos Jogos Olímpicos, com 27.

A vitória tornou-se histórica também para a modalidade: pela primeira vez, uma brasileira subiu ao lugar mais alto do pódio olímpico da categoria feminina mais pesada.

Quem também se deu bem foi a Seleção Brasileira masculina de basquete, que bateu o Japão, por 102 a 84, no último jogo do Grupo B. O resultado deixou a equipe na terceira posição, e a combinação de resultados da rodada garantiu o Brasil nas quartas de final. O mesmo ocorreu com a Seleção masculina de vôlei, que atropelou o Egito, por 3 a 0 (25/11, 25/13 e 25/16), e avançou às quartas, mesmo perdendo os dois primeiros jogos. Ainda sem saber quem será seu adversário, o Brasil volta a jogar na segunda.

Nos primeiros dias de disputa nas modalidades do atletismo, Valdileia Martins igualou o recorde brasileiro do salto em altura, com 1,92m, e avançou à final, que será realizada no domingo, às 14h50. Porém, na mesma prova, a atleta lesionou o pé esquerdo, e passará por exames para tentar participar da decisão.

No tênis de mesa, Hugo Calderano deixou escapar a chance de lutar pelo ouro. O atleta de São Caetano foi eliminado pelo sueco Truls Moregardh, por 4 a 2, nas semifinais da chave simples. Agora, vai brigar pela medalha de bronze, domingo, às 8h30, contra o francês Felix Lebrun.

A dupla Marcus D’Almeida e Ana Luiza Caetano também foi eliminada na disputa de equipe mista no tiro com arco, após os dois serem derrotados por 5 a 1 pela parceria mexicana formada por Alejandra Valencia e Matias Grande. Mesmo assim, os atletas seguem nas oitavas de final no individual.

Duas duplas brasileiras do vôlei de praia garantiram bons resultados para o País. Carol Solberg e Bárbara Seixas perderam o primeiro set, mas viraram contra as holandesas Raisa Schoon e Katja Stam e triunfaram por 2 a 1. As brasileiras avançaram para as quartas com 100% de aproveitamento. No masculino, Arthur e Evandro seguiram o exemplo e também continuam invictos após baterem Ondrej Perusic e David Schweiner, da República Tcheca, por 2 sets a 0 (21/18 e 21/16). Os adversários do mata-mata serão definidos.

Ainda nesta sexta-feira (2), Pepê Gonçalves conquistou o segundo melhor tempo no contrarrelógio na canoagem slalom. Já Ana Sátila terminou na segunda colocação. O contrarrelógio é primeira etapa do caiaque cross, que faz sua estreia no programa olímpico na França.

Já a primeira rodada do caiaque cross feminino será disputada neste sábado, às 10h30 (de Brasília). As baterias masculinas serão realizadas a partir das 11h40.

Surfe e ginástica buscam o pódio neste sábado