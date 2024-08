Três partidos deixam coligação com PL e isolam Luiz Zacarias

Os três partidos que compunham com o PL a coligação encabeçada pelo vice-prefeito e pré-candidato ao Executivo de Santo André, Luiz Zacarias, anunciaram nesta sexta-feira à noite a separação do grupo na corrida eleitoral. O Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, declarou que vai apoiar a candidatura de Gilvan Junior (PSDB), enquanto União Brasil e Progressistas vão caminhar juntos e decidir na convenção de segunda-feira a chapa majoritária.

“O grupo de partidos composto por Republicanos, União Brasil, Progressistas e PL se desfez após a participação, na inauguração do Cine Lyra, do candidato majoritário do grupo (Zacarias). Entendendo o processo de desgaste político e eleitoral, o Republicanos resolveu apoiar Gilvan com seu projeto para a cidade. União Brasil e PP continuam juntos e com convenção marcada para a próxima segunda-feira, quando darão seu veredicto”, diz a nota enviada pelas três siglas dissidentes.

O apoio do Republicanos foi comemorado por Gilvan, que enviou uma nota à imprensa horas depois para agradecer à legenda. “Nosso grupo se fortalece muito com esse acordo. Temos muitas ações em comum com o Republicanos. Quem ganha com isso é o morador de Santo André. Aderindo ao nosso projeto junto com o governador Tarcísio de Freitas e nosso grande prefeito Paulo Serra (PSDB), tenho certeza de que vai dar certo de novo”, disse o tucano.

A posição dos partidos expõe o isolamento de Luiz Zacarias na corrida eleitoral, o que também se viu durante o encontro com conservadores realizado no início da semana, o qual não teve a presença de nenhuma liderança política da região. A nota também reflete a declaração do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que indicou, no último domingo, que Zacarias poderia desistir da pré-candidatura.

Zacarias deu outros indícios de seu isolamento ao longo da semana. Primeiro, o vice-prefeito andreense agendou uma entrevista coletiva para segunda-feira de manhã, a fim de dar explicações sobre sua situação no pleito de outubro – o objetivo era refutar a declaração de Valdemar Costa Neto. No entanto, a atividade foi cancelada minutos depois do aviso enviado à imprensa.

Outro fato foi o adiamento da convenção a menos de 24 horas da data inicialmente marcada – 19h da última quarta-feira. O ato foi adiado para domingo, mas ainda é incerta a oficialização de Zacarias como candidato a prefeito.

Em meio à debandada, o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) iniciou uma aproximação com o vereador Eduardo Leite (PSB), que teve sua candidatura ao Paço homologada na semana passada, mas sem anunciar o vice. O pessebista chegou a agendar o anúncio do vice para sexta à tarde, mas o ato foi cancelado, o que ajudou a fomentar os boatos sobre a aproximação dele com Marangoni.

“As convenções estão chegando ao fim e é natural que, agora, os alinhamentos partidários tomem seus rumos. União Brasil e Progressistas seguem analisando os projetos que estão colocados na cidade para tomar a decisão até a convenção”, declarou Marangoni, na nota sobre a dissidência.