Sérgio Reis anima Festival do Chocolate de Ribeirão

A 15ª edição do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, que teve início nesta sexta-feira (2), continua neste sábado (3) com show do cantor Sérgio Reis como atração principal. O sertanejo sobe ao palco Flor de Cacau às 21h.

A festa, que oferece programação cultural variada e o melhor da gastronomia de inverno, é realizada no Complexo Ayrton Senna e conta com entrada solidária, mediante a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pets.

Também neste sábado, o palco Manacá inicia suas atividades às 14h com Yan Echeverria tocando MPB. Às 16h, André Mello e Diego animam o público com sertanejo, seguido de Eduardo Bastos - Rockixe, com rock, às 18h. A noite termina neste palco com Fabrício Ramos, que apresenta brasilidades e forró às 20h.

O domingo (4) começa no Palco Manacá às 13h com Elias Maria, trazendo choro e jazz. Às 16h, o grupo Soul High apresenta soul, e às 17h, André e sua Bandinha animam o público. Nandú sobe ao palco às 18h com mais MPB, e o dia se encerra às 20h com o Planeta Jota, um cover de Jota Quest. No Palco Flor de Cacau, a programação do domingo termina às 21h com a apresentação de Hungria.

Embora o chocolate seja a estrela, o público poderá desfrutar de hambúrgueres, donuts, chope artesanal e outras guloseimas. O evento também oferece atrações infantis e feira de artesanato.

O festival continua nos dois próximos fins de semana, repleto de atrações, entre elas Felipe e Rodrigo, Camisa de Vênus, Jeito Moleque e Maria Gadú.