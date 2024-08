Festa Italiana de São Caetano começa neste final de semana

A tradicional Festa Italiana sul-caetanense chega a sua 31ª edição, marcada por saborosas massas, comidas típicas e atrações musicais. O público poderá apreciar as delícias sem custo para entrada e a partir das 18h deste final de semana (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25), entre as ruas Mariano Pamplona e 28 de Julho, até a altura do Parque Municipal Província de Treviso, no Bairro Fundação de São Caetano.

Ao todo, serão 31 entidas assistenciais da cidade responsáveis por um cardápio artesanal com opções como pizza, fogazza, polenta, massas e cannoli.

Próximo ao local funcionará um estacionamento gratuito para os visitante, com a capacidade de mais de 1.500 veículos. Mais detalhes podem ser conferidos no Instagram da festa.