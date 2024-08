Morando sucumbiu

Desmascarado em seus planos de descaracterizar completamente o Crec (Centro Recreativo, Esportivo e Cultural) Deputado Odemir Furlan, conhecido como Baetinha, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), não resistiu à pressão da comunidade e recuou em seus planos. Poucas horas depois que este Diário começou a circular com reportagem mostrando as reais intenções do tucano, que incluíam realocar a Secretaria de Finanças na Biblioteca Manuel Bandeira, que funciona no espaço, o chefe do Executivo veio à público, em suas redes sociais, assegurar que não haverá “nenhuma alteração” no endereço. Eis configurada uma vitória maiúscula da sociedade civil organizada.

Com a típica arrogância que caracteriza sua gestão, Morando tentou de todas as maneiras desqualificar os protestos da sociedade, atribuindo-os à aproximação do período eleitoral – as cobranças da sociedade, no entender do gestor, teriam interesse político. A última estratégia ocorreu em live nas redes sociais, exibida na noite de quinta-feira, oportunidade em que o chefe do Executivo contestou os detratores, incitando os seguidores a chamar de “mentiroso” quem dizia que haveria mudanças drásticas no Crec. Na manhã seguinte, quando este jornal chegou às mãos dos leitores mostrando em detalhes as alterações previstas para o local, o prefeito se deu por vencido, sucumbindo às evidências.

O episódio do Crec do Baetinha realça, por fim, a importância que o jornalismo profissional exerce na defesa dos interesses coletivos diante do poder público. Ao servir de tribuna aos justos anseios da sociedade, a imprensa impede que governos assumam ares imperiais e absolutistas e acabem se afastando do que realmente deseja a população. É certo dizer que Morando – administrador avesso a opiniões de terceiros – dificilmente ouviria a voz dos são-bernardenses que se insurgiam contra as mudanças no Baetinha se ela não estivesse amplificada pelas páginas deste Diário, que reafirma seu compromisso com a comunidade à qual serve, com fidelidade canina, há quase sete décadas.