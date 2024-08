Cachorrão visita Portuguesa ainda sonhando com a classificação

Na última rodada, o EC São Bernardo garantiu a primeira vitória na Copa Paulista e assumiu a sexta e penúltima colocação do Grupo 5, com seis pontos. Neste sábado (3), o Cachorrão encara a Portuguesa (vice-líder, com 12) e ainda sonha com a possível vaga para a segunda fase – os três primeiros dos cinco grupos avançam, além do melhor quarto colocado no geral.

“Sabemos da dificuldade do adversário. Mas apenas a vitória importa”, diz o atacante Iuri, cria do Cachorrão.