Maya Massafera revela como está a vida amorosa e revela nome de crush

A fila está grande? Segundo Maya Massafera sua vida amorosa está agitada, mas nem por isso está sem passar por alguns perrengues de paquera. Ela deu detalhes de algumas conversas pelas redes sociais.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Maya deu detalhes de como estão as paqueras. Desabafando com o maquiador JP Senna, a influenciadora contou que estava conversando com dois rapazes e um deles deu uma resposta que ela não curtiu -e ainda expôs o nome:

- Será que eu exponho os boys que eu estou conversando? Estava eu conversando com dois boys de São Paulo, um me mandou uma mensagem que eu não gostei, não respondi. Mas assim, homens, se você for homem e quiser ficar com uma mulher, insista. Às vezes ela não responde de propósito, tá Vitor? Homens, vocês estão muito parados!

Ainda desabafando sobre como os homens têm chegado para tentar algo com ela, Maya contou que tem que ser bem do jeitinho que ela curte:

- Se eu falar que ninguém chega é mentira... Os caras ficam doidos. Mas aqui o buraco é mais embaixo. Se você quiser a mamãezinha aqui é jantar, é insistir, porque eu não estou para brincadeira. Vai ter que penar na minha mão para sair comigo. Boy é o que não me falta, meu amor, eu quero um que faça tudo o que eu quero, nem meio centímetro diferente. Ou é o que eu quero, nem meio centímetro diferente. Ou é o que eu quero ou não tem.