Gabriel Vivan promete ‘vilão pesado’ na volta da série Reis

A décima segunda temporada da série “Reis”, intitulada A Emboscada, já está em ritmo de lançamento, para este mês, primeiro na plataforma de streaming Univer Video e, logo depois, na tela da Record. Mais uma comandada pelo diretor Rudi Lagemann, o Foguinho, e protagonizada por Gabriel Vivan.

Para o jovem ator e cantor, na verdade, um retorno. Ele já esteve na produção como Davi, dividindo o personagem com Cirillo Luna e Petrônio Gontijo. Agora, no entanto, o desafio é interpretar o rei Abias, primeiro vilão da carreira.

"Um vilão pesado! Estou animado e grato pela oportunidade de dar vida a Abias em 'Reis'. É um personagem desafiador e estou ansioso para explorar suas nuances e surpreender o público com essa jornada", declara Gabriel.

Essa transição de herói para vilão marca um novo momento na carreira do artista: “ansioso para ver o que o público vai falar”.

“Reis – A Emboscada”, segundo seus realizadores, promete uma temporada rica em diversidade, repleta de tramas intricadas e figuras complexas e multifacetadas.

Mergulha em conflitos que exploram temas universais como ambição, lealdade, traição e redenção, mas também reflexões sobre o poder da fé e as consequências dos atos.

Destaca, ainda, a complexa trajetória do rei Abias, desde a ascensão ao trono de Judá até seu trágico desfecho.

TV Tudo



Streaming

Joana Kannenberg integra o elenco de “Pedaço de mim” na Netflix, série que conquistou o público no Brasil e no exterior. Ela interpreta Patrícia, uma vítima de abuso e estupro, cuja trama se cruza com a de Liana, interpretada por Juliana Paes, desde o início até o fim da trama.

Próxima parada



Em contato com a coluna, Kannenberg, muito satisfeita com a repercussão da série, adianta o seu próximo compromisso:

“Farei parte do elenco da montagem teatral da peça ‘Onde Vivem os Bárbaros’, do dramaturgo chileno Pablo Manzi. A direção vai ser de Patrick Sampaio e a previsão de estreia é para o primeiro semestre de 2025”.

Skate

A série “Bob Burnquist – A Lenda do Skate” tem estreia marcada para dia 13 na Max e no canal HBO, às 21h. Para contar a trajetória do multimedalhista, a produção combina momentos icônicos de sua carreira com imagens inéditas de bastidores cedidas pelo acervo pessoal de Burnquist.

Detalhe: o atleta também é artista plástico, piloto de avião e helicóptero e tem paixão por pular de paraquedas.

Coleção

Ernesto Piccolo, no ar como o mordomo Eurico na reprise de “Alma Gêmea”, assina a direção de nada menos que quatro espetáculos em cartaz - “Duetos”, “D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood”, “Pormenor de Ausência” e “Doidas e Santas”.

E já prepara uma quinta: vai dirigir Julia Iorio, Luiza Lewicki, Isabel Castello Branco e Bernardo Coimbra em “A.M.I.G.A.S.”, a partir do dia 19, no Teatro Vannucci, Rio.

Neemias

A jovem atriz Nathalia Nieman, presente em “Depois do Universo”, na Netflix, e na 8ª temporada de "Reis", grava a série “Neemias”, spin-off de “A Rainha da Pérsia”.

Tirzah é a personagem, filha de Zabai (Wolney Oliveira) e Amiyah (Roberta Teixeira) e irmã de Perez (Rafael Coimbra).

Lançamento

“Neemias”, estrelada por Mario Bregieira, tem estreia confirmada para setembro no Univer Video.

Vai ser uma oportunidade também para rever alguns personagens de “A Rainha da Pérsia”.

Planejamento

Em um ano considerado atípico, devido à Olimpíada e eleições, além de eventos esportivos, a Globo terá poucas novidades na sua programação de fim de ano.

A ideia é concentrar os esforços na grade comemorativa dos 60 anos, em 2025.

Reencontro

Chamado para a série “Praia dos Ossos”, da Max, Pedro Nercessian contou uma curiosidade sobre os protagonistas.

“Reencontro amigos queridos como, Marjorie Estiano, com quem fiz meu primeiro personagem na TV há 20 anos e o Emílio Dantas, que há uns 15 anos estreávamos juntos no cinema.”

Ele também

Iris Abravanel buscou inspiração em antigas novelas do SBT e também em familiares para criar a trama de “A Caverna Encantada”.

E surpreendeu ao revelar que até o Pica-Pau entrou nessa conta.

Língua estrangeira



Leo Reis, mestre em linguística e professor de algumas celebridades, como Neymar e Cafu, negocia a apresentação de um programa sobre histórias inusitadas da língua inglesa, com gravação em Nova York e São Paulo. Segundo os envolvidos, a CNN Brasil analisa o projeto.

“Quero ser uma espécie de professor Pasquale da língua inglesa”, diz Reis.

Bate-Rebate



· Com Liane Maya, o musical "Hairspray" chega ao Teatro Renault, em São Paulo, a partir de 5 de setembro...

· ... A atriz, conhecida também por seus trabalhos na TV, como nos humorísticos de Chico Anysio, e na música, como no grupo "As Frenéticas"...

· ... Liane integra, ainda, o elenco da série "Uma Garota Comum", em breve no Disney+.

· Já está em cartaz no Teatro Poeirinha, no Rio, o espetáculo “Pandemônio”, com Pedro Carvalho e Jessica Marques...

· ... É a primeira peça do Pedro no Brasil, conhecido pelos trabalhos em “Escrava Mãe”, “O Outro Lado do Paraíso”, “A Dona do Pedaço” e “Fuzuê”.

· MV Bill e Luiz Eduardo Soares falam sobre o livro Cabeça de Porco, dia 14 agosto, no Clube de Leitura CCBB 2024 - no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro...

· ... Obra escrita por eles há quase 20 anos, com base no trabalho realizado em favelas de nove estados brasileiros sobre crianças e jovens que vivem no mundo do crime, suas razões e a dimensão humana de suas vidas...

· ... MV Bill que estará no elenco de “Volta por cima”, a próxima novela das sete da Globo.

· Em setembro, a Globo vai intensificar as gravações de “Garota do Momento”, próxima das seis...

· ... Todos os atores já terão concluído o processo de preparação.

· Deborah Secco anunciou em rede social que vem aí “Bruna Surfistinha 2”. Por enquanto, a atriz é a única confirmada no elenco do filme...

· ... Secco também vai assinar como coprodutora do longa.

· Artista indicada ao Grammy Latino, Mahmundi apresenta o show "Encontros Acústicos" na Casa Museu Eva Klabin, no Rio, dia 31 de agosto.

C´est fini

O GNT estava mesmo precisando de um gás diferente e a reformulação do “Saia Justa” chega em boa hora. A partir de 7 de agosto, noites de quarta-feira, o espaço contará com Eliana, Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil. Entre novas integrantes e as já conhecidas, uma mexida sempre desperta atenção.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!