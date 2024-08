Dupla é liberada pelo departamento médico e volta a ser opção para Nelsinho na Ponte Preta

O técnico Nelsinho Baptista deve ganhar mais reforços para a disputa contra o Avaí, no domingo, pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Gabriel Risso e o volante Emerson Santos foram liberados pelo departamento médico, treinaram normalmente e voltam a ser opção no time campineiro.

Emerson Santos se lesionou na partida contra o Mirassol, na vitória por 4 a 2, na 15ª rodada. Ele saiu no início da primeira etapa, com uma lesão muscular na coxa direita. Mesma situação do argentino, que estava com uma lesão no púbis.

Titular da Ponte desde o começo da temporada, o volante deve retornar aos 11 iniciais, atuando ao lado de Castro e seu xará Emerson. O último inclusive volta de suspensão. Já Ramon Carvalho segue como dúvida para a partida no Majestoso.

Por outro lado, o goleiro Pedro Rocha e o zagueiro Mateus Silva são desfalques certos, cumprindo suspensão. Na meta, Luan Ribeiro deve ser o escolhido, porém William, contratado para a Série B, pode fazer sua estreia com a camisa ponte-pretana. Na defesa, Joílson deve herdar a vaga do experiente defensor.

O provável time de Nelsinho Baptista para enfrentar o Avaí, no domingo, às 16h, no Moisés Lucarelli tem Luan Ribeiro (William); Igor Inocêncio, Sérgio Raphael, Joílson e Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro, Emerson (Ramon Carvalho) e Elvis; Matheus Régis e Jeh.

A Ponte Preta ocupa a 12ª colocação, com 23 pontos, e pode terminar a primeira parte da Série B entre os 10 melhores na tabela.