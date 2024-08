Mesas redondas esportivas têm recaídas e fazem voltar baixarias do passado

As mesas redondas esportivas existem desde os tempos do Walther Abrahão na TV Tupi, com as participações de Geraldo Bretas e Mario Moraes, além de outros jornalistas conhecidos daquele tempo. Ou com Luís Mendes, no Rio, ao lado de Armando Nogueira, Nelson Rodrigues e João Saldanha,

A da TV Gazeta, com Milton Peruzzi antes e Roberto Avallone, também entrou na história e está aí até hoje, mas sem repetir tão épicos episódios do passado.

Entre raspar cabeça, por causa de apostas, discussão, briga quase às vias de fato ou xingar a mãe, sempre tinha de tudo um pouco. Milton Neves, na Record, com o “Bate Bola”, mas aí já no início dos anos 2.000, botou até caixão de defunto no cenário para achincalhar times perdedores.

Acontecimentos que tiveram o seu tempo e não combinam mais com os tempos de agora, embora alguns, em algumas recaídas ou voltas no tempo, se deixem levar pela baixaria.

Mas sem chegar a tanto, felizmente, ou como exceções.

Por exemplo, o “Jogo Aberto”, da Renata Fan, que melhorou muito em relação a outras épocas, por falta de alguém para botar ordem na casa, muitas vezes deixa todos os seus participantes falando ao mesmo tempo, querendo ganhar no grito. O telespectador, coitado, fica de bobo na história, sem entender nada. Uma zona que até a ESPN, em muitas ocasiões, também faz questão de promover.

Tudo bem que, em se tratando de futebol, até cabem boas discussões, mas na televisão tem que haver um mínimo de ordem. Vale sempre lembrar que é possível fazer bons programas, com um pouco de direção e sem tanta desordem.

Vários setores do mercado entendem que a chegada de Julia Rueff, ex-Mercado Livre, irá apressar os trabalhos do Globoplay em partir para um novo modelo de negócio.

Algo que se aproxime muito à forma da Amazon operar.

Lá fora também

A exemplo do que aconteceu em “A Rainha da Pérsia”, “Paulo, O Apóstolo”, nova série bíblica da Record, também terá muitas das suas externas gravadas no Marrocos. Mas só no começo do ano que vem.

Aqui as gravações começam em novembro.

Vai demorar



Porque ainda precisa gravar muita coisa, o documentário sobre Silvio Santos vai demorar um pouquinho para integrar a programação da plataforma gratuita +SBT, que será lançada no próximo dia 18.

De maneira otimista, dezembro, mas pés no chão, um pouco depois.

Exclusivo de novo

O jogo de volta, Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil, na quarta-feira, terá transmissão exclusiva da Amazon Prime novamente, a partir das 20h.

O Allianz, inclusive, terá a sua capacidade um pouco reduzida.

Detalhes

Edu Guedes pretende fechar nesta semana todos os detalhes referentes à sua reestreia na Rede TV!.

Isso inclui a questão da coapresentadora. Elen Adjard não continua. Resta definir a situação de Jaque Ciocci, que já foi sua namorada.

Pé atrás



Sobre os nomes que têm aparecido para “A Fazenda”, é bom consultar a Record para comprovar se estão mesmo ou não.

Já se sabe de três famosos do mercado falando que receberam convites, mas não receberam não.

No radar



As plataformas de streaming, gratuitas ou não, nunca estiveram tão na mira do pessoal do nosso audiovisual devido à questão dos direitos autorais e de imagem.

E com o +SBT não será nada diferente, que já promete um canal chamado “+Novelas” e exibição de “Esmeralda”, “Pequena Travessa”, “Maria Esperança”, entre outras.

A propósito

Essa questão, a dos direitos de imagem, recomenda o bom senso certo cuidado ao analisar os acontecimentos.

Pelo menos as emissoras de TV, de modo especial, e em casos que participei muito de perto, sempre foram muito corretas com isso, preocupadas em cumprir com as suas obrigações. Esta ressalva se faz necessária por expressar experiências vividas.

Inauguração



Está marcada para o dia 22, às 9h, a solenidade de inauguração do Estúdio Sala Digital Band Google, o hub multiplataforma desenvolvido pela equipe de André Luiz Costa.

Presença já confirmada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Uma volta, a outra sai

Luciana Gimenez, em férias na Grécia, vai voltar com edições ao vivo do “Superpop”, mas só a partir da semana que vem.

Pela mesma porta está marcada a saída de Claudete Troiano da Rede TV!. Esta é a sua última semana.

Bate – Rebate

· “A Esperança” é o subtítulo da Temporada 13 da série “Reis”, na Record...

· ... Que também contará com os trabalhos de Rudi Lagemann na direção-geral.

· Daniel Satti, Natallia Rodrigues, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Pietro Alonso e Priscila Dieminguer estão viajando pelo Brasil com “O Homem Mais Inteligente da História”, baseado em obra de Augusto Cury...

· ... O espetáculo está no terceiro ano de apresentação e nos dias 28 e 29 setembro chegará ao Teatro Itália, em São Paulo.

· O Prêmio Grande Otelo, marcado para dia 28, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro, será apresentado por Dira Paes e Toni Garrido...

· ... A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo Canal Brasil e Youtube da Academia Brasileira de Cinema.

· O experiente Emanuel Jacobina vai ministrar a Oficina de Roteiro Melodrama em Cena, a partir do dia 7 de setembro, no Jardim Botânico, Rio...

· ... Jacobina, um dos criadores de “Malhação”, já foi responsável por diversos outros trabalhos na Globo.

· “Inexplicável”, filme estrelado por Letícia Spiller, Eriberto Leão e Miguel Venerabile, será lançado em 7 de novembro...

· ... A trama retrata a história real do jogador-mirim paraibano Gabriel Varandas...

· ... Após conquistar um título de campeão no futsal, ele enfrentou graves problemas de saúde e chegou a ser dado como morto. Milagrosamente, se recuperou, deixando os médicos sem explicação...

· ... Letícia, aliás, grava uma novela em Portugal escrita por Rui Vilhena.

Odair José, no programa de amanhã, vai repetir exatamente o mesmo que Ivan Lins já falou, também no “# Provoca”, sobre direito autoral.

Declarações fortes, afirmando que estão pagando muito mal – “o direito autoral no Brasil sempre foi ridículo, hoje está muito mais”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!