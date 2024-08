Fernanda Paes Leme posta foto com amigas: As Mamacitas é o nosso grupo de mamis

Mãezonas! Fernanda Paes Leme publicou em suas redes sociais uma foto com um texto abrindo seu coração sobre a maternidade e os presentes que recebeu neste caminho. No post, ela contou que criou um grupo de amigas, que são mães, chamado As Mamacitas.

A atriz que virou mamãe da Pilar em abril, começou falando das inseguranças do começo da gravidez, e depois agradecendo às novas amigas:

Quando fiquei grávida, me peguei pensando muitas vezes como seria minha vida dali para frente, as minhas amizades, muita gente segue junto, mas nunca imaginei que, graças à Pilar, ia conhecer novas mulheres que acabariam se tornando tão importantes e especiais pra mim.

Depois, ela contou o nome do grupo e disse que elas se apoiam muito:

As Mamacitas é o nosso grupo de mamis criado para que a gente pudesse trocar as dores e as delícias dessa jornada. Algumas nem se conheciam pessoalmente, e de repente estamos juntas (faltaram duas)[na foto], com nossas filhas e filhos se (re)conhecendo e iniciando uma amizade real oficial, que torcemos pra que seja duradoura, presente, astral e bonita.

Por fim, Fernanda termina se derretendo pela nova fase de sua vida:

Ter aos 40 anos [de idade] minha vida transformada desse jeito, com filha e novos amigos, novas dinâmicas, é algo que agradeço todos os dias! A vida transforma, muda, se refaz e a gente segue em frente. Obrigada, Mamacitas.