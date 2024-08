Banda Inimigos da HP é confirmada para show do aniversário de São Bernardo

A banda de pagode Inimigos da HP subirá ao palco do Paço Municipal na terça-feira do dia 20 de agosto para celebrar os 471 anos de São Bernardo. O evento começará às 12h e está previsto para seguir até às 22h, com entrada gratuita e brinquedos infláveis para o público infantil.

De acordo com a organização do evento, a doação de um quilo de alimento não perecível é recomendada e deve ser destinada ao Fundo de Solidariedade municipal.

Além da atração principal, o festejo contará com discotecagem ao longo do dia, presença de foodtrucks e a apresentação da banda Baleia Banguela.

FINAL DE SEMANA

A ideia é que o Festival São Bernardo 471 antecipe as celebrações de aniversário. A ser realizado no final de semana de 17 e 18 de agosto, o evento contará com cerveja artesanal, foodtrucks e apresentações musicais com banda de rock - como cover de Charlie Brown Jr., Kiss, Aerosmith, Faith no More e um repertório de clássicos dos anos 1980 e 1990.

Um quilo de alimento não perecível também é desejado e a entrada é franca.